Φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το απόγευμα του Σαββάτου (2/5), στην Πάτρα, στο παλιό εργοστάσιο της Pirelli. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον εξωτερικό, προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων, όπου παραδόθηκαν στις φλόγες δεκάδες λάστιχα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και δύσκολη επιχειρησιακή συνθήκη.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική και στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Δείτε βίντεο

Στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με 14 άνδρες, που επιχειρούν στην περιοχή, την ώρα που η κατάσταση παραμένει θολή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλλαν μεγάλες προσπάθειες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο σημείο. Οι πυροσβέστες έχουν να αντιμετωπίσουν μια φωτιά με ιδιαίτερα επιβαρυντικό υλικό καύσης, καθώς τα λάστιχα δυσκολεύουν σημαντικά την επιχείρηση και απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό.

Από τα πρώτα λεπτά, το πιο ανησυχητικό στοιχείο ήταν ο πυκνός μαύρος καπνός από την καύση των ελαστικών, ο οποίος σκέπασε μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής. Η εικόνα στην περιοχή της Λεύκας είναι αποπνικτική, αφού η φωτιά στα λάστιχα παράγει έντονο καπνό και επιβαρύνει σοβαρά την ατμόσφαιρα.

Παράλληλα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί και αστυνομικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στο σημείο και στην ευρύτερη ζώνη γύρω από την πυρκαγιά.

Η παρουσία της Αστυνομίας κρίνεται αναγκαία, καθώς ο πυκνός καπνός και η εξέλιξη της φωτιάς έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, ενώ παρακολουθείται στενά και η συνολική εικόνα γύρω από τις εγκαταστάσεις.

Μήνυμα 112 στους κατοίκους

Την ίδια ώρα, εστάλη μήνυμα 112 για την προστασία των κατοίκων της περιοχής. Το 112 κάνει λόγο «για επικίνδυνους καπνούς, ενώ προτρέπει τους κατοίκους να παραμείνουν εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή #Λεύκα της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας ‼️Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) May 2, 2026

ΠΗΓΗ: Pelop.gr – Tempo24.gr