Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Ιουλίου στην Πάτρα, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε πυλωτή πολυκατοικίας .

Η φωτιά σημειώθηκε στην οδό Ηλείας κάτω από την Πλατεία Ομονοίας και εκδηλώθηκε αρχικά σε μοτοσικλέτα ενώ στη συνέχεια «σάρωσε» δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας.

Δείτε βίντεο από την κατάσβεση της πυρκαγιάς:

Πολύ γρήγορα, επεκτάθηκε και έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο του κτηρίου. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο μετέφεραν τρία άτομα στο νοσοκομείο. Πρόκειται για δύο ηλικιωμένους και έναν ασθενή.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατέσβησαν με επιτυχία την πυρκαγιά και όπως φαίνεται και στα παραπάνω βίντεο, κρίθηκε αναγκαίο να ανεβούν με σκάλα σε διαμερίσματα και των άλλων ορόφων, προκειμένου να εξακριβώσουν αν υπήρχε κάποιος μέσα.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για έκρηξη

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή, καθώς οι κάτοικοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, όταν άκουσαν έναν δυνατό κρότο, σαν έκρηξη.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο flamis.gr ως είδε ένα αυτοκίνητο να κάνει βόλτες στο οικοδομικό τετράγωνο και έπειτα άκουσε μια έκρηξη.

Έρευνα διεξάγει η Πυροσβεστική ενώ από τις αρμόδιες Αρχές εκτιμάται ότι πρόκειται για εμπρησμό.

Πηγή: Flamis