Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε βιομηχανικό χώρο, στην περιοχή Δεμένικα, της Πάτρας. Η φωτιά, άγνωστο πως ξεκίνησε, έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές ενώ οι φλόγες είχαν ξεπηδήσει και από την στέγη της επιχείρησης.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αποτελούνται από 24 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, καθώς και ένα βραχιονοφόρο όχημα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες, ώστε να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά και παράλληλα να μην επεκταθεί σε γειτονικές επιχειρήσεις.

H φωτιά είχε περιοριστεί σημαντικά, ωστόσο οι πυροσβέστες συνεχίζουν την κατάσβεση. Ζημιές από καπνούς έχει υποστεί και η διπλανή επιχείρηση.