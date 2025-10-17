Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πάτρα, όταν καπνοί εντοπίστηκαν να βγαίνουν από εργαστήριο ξυλείας στην οδό Κιθαιρώνος, στην περιοχή της Γούβας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με πέντε οχήματα και πολυάριθμο προσωπικό, προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε παρακείμενα κτίρια.

Για λόγους ασφαλείας ζητήθηκε η εκκένωση της πολυκατοικίας που βρίσκεται πάνω από το εργαστήριο, με τους κατοίκους να απομακρύνονται με τη συνδρομή αστυνομικών. Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς, ενώ τα αίτια εκδήλωσής της διερευνώνται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Πηγή: flamis.gr