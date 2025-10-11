Σοκ έχει προκαλέσει περιστατικό εγκατάλειψης ανήλικου παιδιού με αυτισμό, από τους ίδιους του τους γονείς, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το Tempo24.News, ο 53χρονος πατέρας μετέφερε τον 17χρονο γιο του το απόγευμα της Πέμπτης (09-09) σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας για άτομα με αυτισμό, ώστε να παρακολουθήσει προγραμματισμένη θεραπευτική συνεδρία.

Ωστόσο, όταν το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και οι υπεύθυνοι του κέντρου επικοινώνησαν με την οικογένεια για την παραλαβή του παιδιού, οι γονείς αρνήθηκαν να το πάρουν πίσω, αδιαφορώντας ακόμη και για το πού θα διανυκτερεύσει, αφήνοντάς το ουσιαστικά εκτεθειμένο και χωρίς φροντίδα.

Τελικά, το παιδί το παρέλαβε η γιαγιά του, περίπου στις 22.00 το βράδυ.

Οι γονείς αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ., καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες σχετικές με παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και έκθεση σε κίνδυνο.