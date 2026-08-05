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Μία γυναίκα δέχθηκε επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκύλων τα ξημερώματα της σημερινής ημέρας, στον εξωτερικό χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, η γυναίκα είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο για να δει έναν ασθενή. Κατά την αποχώρησή της από το σημείο, ήρθε αντιμέτωπη με αγέλη σκύλων, η οποία της επιτέθηκε.
Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, τραυματίστηκε και υπέστη έντονο σοκ.