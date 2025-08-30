Η Πάτρα θρηνεί για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/08) στην Ακτή Δυμαίων, όταν μια μοτοσικλέτα παρέσυρε την 86χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου και την επτάχρονη εγγονή της Μαρία, την ώρα που έκαναν βόλτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ιστότοπο flamis.gr, η 86χρονη γυναίκα έχασε ακαριαία τη ζωή της, ενώ η μικρή Μαρία μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο «Καραμανδάνειο» Παίδων, χωρίς όμως να κινδυνεύσει η ζωή της.

Σώθηκε χάρη στην αυτοθυσία της γιαγιάς της, η οποία με το σώμα της, έγινε το ασπίδα για να προστατεύσει το παιδί, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά αυτόπτες μάρτυρες.

Με συγκλονιστικό τρόπο, ο πατέρας της μικρής Μαρίας, Γιώργος Κωστούρος, μιλάει για την απίστευτη πράξη αυτοθυσίας της 86χρονης:

«Η γιαγιά έσπρωξε την κόρη μου στο κράσπεδο και έτσι το παιδί σώθηκε. Έγινε η ασπίδα για να σώσει την Μαρία μου», δήλωσε.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πατέρας ανέφερε:

«Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την 7χρονη κόρη μου.

Το συμβάν έγινε στις 22.00 το βράδυ στο νότιο πάρκο, στο ύψος της Μαξίμου.

Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου.

Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ το παιδί έχει κάποιες κακώσεις. Έσωσε την κόρη μου με την ίδια της τη ζωή».