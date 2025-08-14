Ο γνωστός εικαστικός και μουσικός της Πάτρας, Ιωάννης Κοψίνης, επιστρέφοντας στα αποκαΐδια του σπιτιού του, αποτύπωσε σε μία ανάρτηση τον δικό του λυγμό για όσα χάθηκαν στις φλόγες: από έργα τέχνης και βιβλιοθήκες, μέχρι το στούντιο και την ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του.

Και θύμισε σε όλους πως μπορεί να προέχει η ανθρώπινη ζωή και η σωτηρία της σε κάθε καταστροφή, όμως σπουδαίο είναι να σώζονται και τα πολύτιμα του καθενός και η περί-ουσία του. Ο ίδιος στη μεγάλη φωτιά της Πάτρας έχασε τα δικά του πολύτιμα: το στούντιο, που ηχογραφούσε, τις βιβλιοθήκες και τις συλλογές με τα βινύλια, τα έργα Τέχνης του και την ιτιά, που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του.

Με μια ανάρτηση που συγκινεί, ο Ιωάννης Κοψίνης περιγράφει τη στιγμή που ανέβαινε την οδό Κανελλοπούλου, ελπίζοντας να φτάσει στο σπίτι του και να δει τι είχε απομείνει μετά την πύρινη λαίλαπα.

«Ψηλά στους λόφους μπόρεσα να διακρίνω μια σειρά από σπίτια που φαινόταν ότι είχαν σωθεί από τη φωτιά και η σκέψη πως υπήρξαν άνθρωποι που φάνηκαν πιο τυχεροί από εμένα με γέμισε χαρά. Με ανακούφισε αυτό το συναίσθημα, γιατί σκέφτηκα πως, παρά τις απώλειες που έχω βιώσει τους τελευταίους μήνες, έχουν παραμείνει ακόμα ζωντανοί οι άνθρωποι που έχω μέσα μου. Τώρα λοιπόν, το μόνο που μου απομένει είναι να βρω τους λόγους για να μπορέσω να τους κάνω να σταματήσουν να θρηνούν όλοι μαζί, για αυτά που έχω χάσει».

Στη συνέχεια, περιγράφει με συγκλονιστική λεπτομέρεια τι χάθηκε: οι βιβλιοθήκες του, γεμάτες βιβλία που τον συντρόφευαν από παιδί, αλλά και εκείνα που δεν πρόλαβε να διαβάσει ποτέ. Τα έργα του και η συλλογή έργων αγαπημένων καλλιτεχνών. Το πρώτο στερεοφωνικό του, οι συλλογές του από βινύλια, CD και κασέτες. Η πρώτη του μηχανή, με την οποία ταξίδεψε δουλεύοντας σε όλη την Ελλάδα.

Όμως, η μεγαλύτερη απώλεια ήταν το παρόν του: το χαμένο στούντιο όπου έβρισκε καταφύγιο με το συγκρότημά του (Alex F World, Κώστας Καούρης, Γιώργος Ζωγράφος) και, πάνω απ’ όλα, η καμένη ιτιά που είχε φυτέψει στη μνήμη της μικρής του κόρης.

«Ό,τι μου είχε απομείνει από αυτήν… εκείνα τα χρωματιστά χαρτιά με τις καρδούλες και τα “στον μπαμπά μου”», γράφει ο εικαστικός, θυμίζοντας σε όλους μας πως ζωή είναι και οι αναμνήσεις μας.