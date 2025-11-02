Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μια πτήση drone με το DJI Avata 2, αποκαλύπτει τη σκληρή πραγματικότητα της μαρίνας της Πάτρας, ενός χώρου που κάποτε έσφυζε από ζωή και κίνηση, μα σήμερα μοιάζει με εγκαταλελειμμένο και απόκοσμο τοπίο. Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές: κατεστραμμένες ξύλινες ράμπες, σπασμένες προβλήτες, σκουριασμένα κιγκλιδώματα και σημάδια πλήρους αδράνειας.

Η μαρίνα της Πάτρας, που θα μπορούσε να λειτουργεί ως «πύλη της Ελλάδας προς τη Δύση», παραμένει εκτός λειτουργίας σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά από τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2021. Έκτοτε, κανένα ουσιαστικό έργο αποκατάστασης δεν έχει προχωρήσει, αφήνοντας την πόλη χωρίς μια βασική τουριστική και ναυτιλιακή υποδομή.

Οι επιπτώσεις είναι εμφανείς: δεκάδες ελληνικά και ξένα σκάφη αποφεύγουν πλέον την Πάτρα, επιλέγοντας κοντινά λιμάνια όπως το Αίγιο, το Μεσολόγγι, την Κυλλήνη ή το Γαλαξίδι. Μια πόλη που θα μπορούσε να αποτελέσει ναυτικό κόμβο και τουριστικό προορισμό προς την Ιταλία και τη Μεσόγειο, έχει μετατραπεί σε παράδειγμα παραμέλησης.

Η Πάτρα, με την προνομιακή της θέση στο δυτικό άκρο της Ελλάδας, θα μπορούσε να αποτελεί πύλη ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Αντ’ αυτού, η εικόνα της μαρίνας θυμίζει μια πόλη που στέκεται απέναντι στη θάλασσα, αλλά δεν μπορεί πια να τη χρησιμοποιήσει.

Πηγή: Idrones