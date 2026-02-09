Ολόκληρη η Ελλάδα συγκλονίστηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2024, όταν εντελώς απρόσμενα έχασαν τη ζωή τους δύο νεαροί από την Πάτρα, 20 και 18 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Κορίνθου, στο ύψος των φαναριών, της οδού Αρέθα.

Η μοτοσυκλέτα τους συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο, προκαλώντας ακαριαίο θάνατο. Ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία.

Εκείνη τη μέρα δύο οικογένειες της πόλης βυθίστηκαν στο πένθος, χάνοντας τα παιδιά τους, τον 20χρονο Γιάννη Στεργίου και τον 18χρονο Γιώργο Παπαδόπουλο, οι οποίοι «έσβησαν» σε τροχαίο δυστύχημα, καθώς επέβαιναν σε μηχανή, η οποία προσέκρουσε πάνω σε ΙΧ που έκανε αναστροφή από την Εθνική Οδό προς την Αρέθα.

Οδηγός του ΙΧ ένας 30χρονος σεφ, Πατρινός, αλλά με δραστηριότητα στη Ζάκυνθο

Τη Δευτέρα (9/2), έφθασε η ώρα της δίκης για τον κατηγορούμενο και αφού οι δύο οικογένειες χρειάστηκε να περιμένουν για σχεδόν δύο χρόνια μέχρι να ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία, στις δικαστικές αίθουσες της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Να θυμίσουμε ότι ο Πατρινός σεφ θα δικαστεί με τον παλαιό νόμο και όχι με τις διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα (Φλωρίδη). Αντιμετωπίζει ποινές μέχρι 5 χρόνια για κάθε θάνατο που προκάλεσε. Αυτό σημαίνει ότι κατά συγχώνευση αν του επιβληθεί η ανώτερη ποινή δεν αποκλείεται να διαταχθεί η κράτησή του.