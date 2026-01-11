Ρεπορτάζ: Λυδία Παππά

«Μερική αποκόλληση αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, σύνοδες ισχαιμικές αλλοιώσεις μυοκαρδίου» αναφέρεται μεταξύ άλλων ως αιτία θανάτου για τον άτυχο πατέρα Κώστα Μπασιλάρη που έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από εννιά άτομα σε μπαρ της Πάτρας, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (4/1).

Η υπόθεση μετρά ήδη μία προφυλάκιση ενώ οι περιγραφές για τα όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ προκαλούν σοκ.

Η «Ζούγκλα» φέρνει στο φως τα όσα αναφέρουν οι αρχές για την τραγωδία μέσα από καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό.

«Δέχθηκε ιδιαίτερης σφοδρότητας χτυπήματα»

Οι κάμερες ασφαλείας έχουν αποτυπώσει λεπτό – λεπτό τα όσα έγιναν. Το θανατηφόρο επεισόδιο ξεκινά στις 4.29 όταν ο βασικός κατηγορούμενος με τα αρχικά Γ.Β χτυπά με γροθιά τον άτυχο πατέρα. Σύμφωνα με την περιγραφή:

«Ο Κώστας Μπασιλάρης κρατάει ως επί το πλείστον αμυντική στάση προσπαθώντας να απομακρυνθεί από το χώρο και να αποφύγει χτυπήματα σε βάρος του. Δέχθηκε ιδιαίτερης σφοδρότητας χτυπήματα σε όλο το σώμα του και στο κεφάλι του, τόσο γρονθοκοπήματα και λακτίσματα όσο και με σκαμπό» .

Ο άτυχος πατέρας δέχεται και άλλα χτυπήματα από άλλους κατηγορούμενους με τον Κώστα Μπασιλάρη να προσπαθεί να βγει από το μπαρ για να αποφύγει τον ξυλοδαρμό εναντίον του.

Η περιγραφή στη συνέχεια προκαλεί σοκ

«Στις 4.29.51 τον αναμένει ο Γ.Β, ο οποίος παρά την εμφανή έκκληση του θανόντα να τον αφήσει δείχνοντάς του χαρακτηριστικά ότι δεν αποτελεί απειλή για αυτόν ,τον γρονθοκοπεί βιαίως πέντε φορές στο κεφάλι του. Ο 30χρονος λόγω της επίθεσης από τον Γ.Β υποχωρεί προς το κέντρο του καταστήματος όπου τον συναντά στις 4.29.56 ο Δ.Β και με σκαμπό του καταφέρνει τέσσερα σφοδρά χτυπήματα στο άνω μέρος της πλάτης του και κοντά στην απόληξη αυτής με τον αυχένα του».

Ο άτυχος πατέρας προσπαθεί και πάλι να ξεφύγει και στις 4.30.36 κατευθύνεται προς την έξοδο.

«Εκεί τον αναμένει εκ νέου ο Γ.Β τον γρονθοκοπεί στο κεφάλι δύο φορές ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ο Α.Α του καταφέρνει χτύπημα στα πόδια του με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο πάτωμα κοντά στην κεντρική πόρτα».

Τα χτυπήματα συνεχίζονται και από άλλο κατηγορούμενο με τον άτυχο πατέρα να προσπαθεί να προστατευθεί. Τον χτυπούν κυρίως στο κεφάλι και οι κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον Γ.Β να χτυπά το θύμα εννιά φορές στο κεφάλι. Κατά τη διάρκεια των χτυπημάτων και συγκεκριμένα στο 4ο χτύπημα ο Κώστας Μπασιλάρης αποτυπώνεται να έχει χάσει τις αισθήσεις του και λίγα δευτερόλεπτα μετά παρουσιάζει σπασμούς και στη συνέχεια φαίνεται να μην έχει καμία αντίδραση με τις αρχές να συμπεραίνουν ότι είχε πεθάνει.

Σαν να μην έφθαναν αυτά ,η ομάδα των μπράβων και ειδικά ο βασικός κατηγορούμενος αφού έχει αποτελειώσει τον άτυχο πατέρα επιστρέφει στο εσωτερικό και πατά στο κεφάλι έναν από τους φίλους του άτυχου Κώστα.

Σύμφωνα με τις κάμερες ασφαλείας όλα έγιναν σε δύο λεπτά.