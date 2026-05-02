Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (02/05), στην οδό Ιωνίας στα Προσφυγικά της Πάτρας.

Μία γυναίκα που περπατούσε στο πεζοδρόμιο, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά από πρόσκρουση ενός SUV σε ένα σταθμευμένο όχημα.

Ειδικότερα, η οδηγός του SUV, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο και «καρφώθηκε» πάνω σε ένα σταθμευμένο όχημα. Το σταθμευμένο από την σφοδρότητα «ανέβηκε» πάνω στο πεζοδρόμιο και χτύπησε μία γυναίκα που περπατούσε στο δρόμο.

Δείτε εικόνες:

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν την γυναίκα στο νοσοκομείο.

Έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο ατύχημα, διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

Πηγή: Tempo24