Στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας και του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, προχώρησε η αστυνομία σήμερα (30/11) τα ξημερώματα, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας που προστατεύει ανηλίκους από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, καθώς πουλούσαν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ελέγχου, εντοπίστηκαν συνολικά πέντε ανήλικοι, τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι ηλικίας 15 έως 16 ετών, στους οποίους είχαν πουληθεί τα ποτά. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ εις βάρος των υπευθύνων σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η Αστυνομία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων και επισημαίνει ότι τέτοιου είδους παραβάσεις αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα.

