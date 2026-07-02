Ένα απίστευτο περιστατικό που αναδεικνύει για ακόμα μία φορά τα σοβαρά προβλήματα υποδομών και ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους σημειώθηκε στην Πάτρα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε μέσα σε ένα ανοιχτό φρεάτιο.

Το ατύχημα συνέβη σε κεντρική οδό της αχαϊκής πρωτεύουσας. Το φρεάτιο, το οποίο για άγνωστο λόγο δεν έφερε το απαραίτητο προστατευτικό κάλυμμα ούτε διέθετε κάποια υποτυπώδη σήμανση για τους πεζούς, μετατράπηκε σε παγίδα για την άτυχη γυναίκα, η οποία δεν το αντιλήφθηκε έγκαιρα με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Στο σημείο επικράτησε αμέσως αναστάτωση, με περαστικούς να σπεύδουν να τη βοηθήσουν και να καλούν τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην ηλικιωμένη και στη συνέχεια τη μετέφερε εσπευσμένα στο εφημερεύον νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει την έντονη αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου για την αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό δίκτυο, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον.

Πηγή: tempo24