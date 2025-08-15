Την Κυριακή, 17 Αυγούστου, θα απολογηθούν ενώπιον του Ανακριτή οι δύο νεαροί άνδρες που συνελήφθησαν χθες (14/8), και κατηγορούνται για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας.

Ο 19χρονος και ο 27χρονος κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία. Ο νεότερος εκ των δύο ομολόγησε τις πράξεις του, όμως ο δεύτερος ισχυρίζεται πως έχει κενά μνήμης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, ο 19χρονος είπε: «Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Ο 27χρονος, όμως, αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Ο 19χρονος ήταν αυτός που οδηγούσε το μηχανάκι που φωτογράφισαν κάτοικοι και ο 27χρονος ήταν συνοδηγός.

«Ο οδηγός γελούσε»

Τους δύο συλληφθέντες είδε να κινούνται ύποπτα κάτοικος της Βούντενης, ο οποίος τους φωτογράφισε.

«Πρέπει να ήταν 19-20 ετών και σταματάνε εδώ. Τους βλέπω. Όταν πια είχαν φύγει από εδώ, είχε ανάψει η πρώτη φωτιά και πήραμε το θάρρος να πάμε να τους βρούμε. Κάνω στον συνοδηγό να μου ανοίξει την τσάντα του και δεν βρήκα τίποτα μέσα, πέρα από κάτι που έμοιαζε σαν φουλάρι. Στην ΕΛ.ΑΣ. μου είπαν ότι μάλλον ήταν στουπί», είπε η κάτοικος στον ΣΚΑΙ.

Οι κάτοικοι εντόπισαν κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς ένα μπουκάλι με βενζίνη: «Όταν τον ρώτησα τι είχε αφήσει στα 20 μέτρα, που ήταν ένα μπουκαλάκι, μου είπε “δεν άφησα τίποτα”. Όταν φύγανε αυτοί το βρήκα και το έδωσα στην αστυνομία». «Ο οδηγός γελούσε και ο συνοδηγός προσπαθούσε να μου πει ότι δεν είναι έτσι και ότι απλά ήρθανε να αράξουνε και να δούνε τη φωτιά», πρόσθεσε η κάτοικος.

Προπηλακίστηκαν οι συλληφθέντες

Χθες, Πέμπτη 14 Αυγούστου, οι συλληφθέντες για τις πυρκαγιές στην περιοχή της Πάτρας οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών.

Πολίτες που συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια τους προπηλάκισαν, φωνάζοντας «κάψατε την Πάτρα» και βρίζοντάς τους.

Χειροκροτήματα και… συγχαρητήρια έδιναν στον τρίτο εμπρηστή

Εντύπωση, πάντως, προκαλεί ένα περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη μεταγωγή του τρίτου ατόμου που έχει συλληφθεί για εμπρησμό στην Πάτρα.

Πρόκειται για έναν 25χρονο, που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο. Κατά την έξοδό του από τον Εισαγγελέα, ο άνδρας έγινε δέκτης χειροκροτημάτων και… συγχαρητηρίων από την οικογένειά του και τους φίλους του.

Μπράβο, λεβέντη μου», ακούγεται να λέει γυναίκα που παρίστατο στο σημείο.

Ο 25χρονος πήρε προθεσμία για το Σάββατο (16/8).

Σωρεία εμπρησμών – Επικίνδυνοι και οι πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν στα χέρια τους πλήθος μαρτυριών, φωτογραφιών και βίντεο για τις φωτιές που ξέσπασαν στη Δυτική Ελλάδα και τη Χίο.

Στα Παλιάμπελα και τον Βάτο Βόνιτσας ξέσπασαν τρία μέτωπα πυρκαγιάς στις 3:00, στις 3:30 και στις 4:10 τα ξημερώματα της Τρίτης σε σημεία με δυσκολία πρόσβασης. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ υπάρχουν στοιχεία και καταθέσεις που οδηγούν την έρευνα σε δύο υπόπτους που αναμένεται να κληθούν με την ολοκλήρωση της έρευνας.

Για τη φωτιά στα Φλάμπουρα Πρέβεζας, υπάρχουν καταθέσεις και φωτογραφίες που οδηγούν σε έναν άνδρα με μπλε μηχανή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Γίνονται έρευνες για την ταυτοποίηση του οδηγού της μηχανής καθώς είχε σταματήσει στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Στον Κοιλιώμενο Ζακύνθου, υπάρχουν καταθέσεις μαρτύρων και φωτογραφίες που οδηγούν σε έναν 59χρονο που είχε συλληφθεί πέρυσι για τουλάχιστον δύο ενάρξεις πυρκαγιών στην ίδια περιοχή.

Για την πυρκαγιά που ξέσπασε στον Γυμνότοπο Πρέβεζας υπάρχουν καταθέσεις, φωτογραφίες και βίντεο με πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ να σπινθηρίζει σε δασώδη περιοχή και στη συνέχεια να προκαλείται φωτιά.

Όσο για την πρώτη φωτιά που ξέσπασε στην Αχαΐα, ανάμεσα από Ίσωμα και Βασιλικό, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν στοιχεία και μαρτυρίες που εξετάζουν για έναρξη της φωτιάς από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Μάλιστα, έχουν φωτογραφικό υλικό με καλώδια υψηλής τάσης μπερδεμένα με κλαδιά δέντρων να ταλαντώνονται εν μέσω ανέμων προκαλώντας σπινθήρες. Ορίστηκαν πραγματογνώμονες για την εξέταση των στοιχείων.

Στη Χίο εξετάζεται η φωτιά να προκλήθηκε από πυλώνες υψηλής τάσης δίπλα σε ανεμογεννήτριες. Εξετάζονται φωτογραφίες και βίντεο.