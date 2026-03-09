Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην Πάτρα λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας 9/3/2026, εξαιτίας έκρηξης σε εργοστάσιο επί της οδού Αριστοτέλους, στην Περιβόλα, κοντά στις εγκαταστάσεις του γηπέδου του Απόλλωνα Πατρών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η έκρηξη έγινε σε μηχάνημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, «ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη, έγινε αντιληπτή μέχρι το Άνω Σούλι. Έτρεμε το σπίτι», τόνισε ο πρώτος ενώ ο δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως «ήταν σαν να έπεσε αεροπλάνο».

Δείτε βίντεο και εικόνες