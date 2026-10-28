Σε ποινή φυλάκισης ενός έτους καταδικάστηκε το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, 67χρονος Πατρινός, ο οποίος είχε σφάξει μια κατσίκα σε ιδιωτικό χώρο, στην περιοχή του Λαδόπουλου στην Πάτρα.

Η υπόθεση ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν γυναίκα που περνούσε από το σημείο αντιλήφθηκε τη σφαγή του ζώου και προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία.

Ο 67χρονος ενημερώθηκε για πρώτη φορά ότι εκκρεμούσε σε βάρος του δικαστική υπόθεση, όταν αστυνομικοί τον σταμάτησαν για τροχονομικό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε η εκκρεμότητα, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο, όπου παρέμεινε για ένα βράδυ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε λάβει τη σχετική κλήση για το δικαστήριο, με αποτέλεσμα η υπόθεση να μην έχει εκδικαστεί με την παρουσία του.

Στη συνέχεια, ο 67χρονος έλαβε μηνυτήρια αναφορά στην κατοικία του, καθώς ακολούθησε η διαδικασία της έφεσης.

Η έφεση εκδικάστηκε το πρωί της Τρίτης, στο Εφετείο Πατρών, με το δικαστήριο να εκδίδει καταδικαστική απόφαση και να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης ενός έτους. Η ποινή είναι τελεσίδικη και ο 67χρονος αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Τετάρτης στις φυλακές της Άμφισσας.

Η δύσκολη οικογενειακή και οικονομική του κατάσταση

Πίσω από την υπόθεση βρίσκεται μια οικογένεια που αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Ο άνδρας είναι καρκινοπαθής, ενώ η σύζυγός του είναι κατάκοιτη. Έχει χάσει δύο παιδιά, ηλικίας 40 και 45 ετών, και παράλληλα βοηθά στην ανατροφή των εγγονιών του.

Για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα, συγκέντρωνε παλιοσίδερα από γειτονιές, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του. Αυτή ήταν η μοναδική πηγή εισοδήματός του.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, η οικονομική ανάγκη ήταν εκείνη που τον οδήγησε στη σφαγή του ζώου, ώστε να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες της πολυμελούς οικογένειας.

ΠΗΓΗ: thebest.gr