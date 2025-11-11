Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Δραματικές στιγμές εκτυλίσσονται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου κατέληξε το απόγευμα το τρίχρονο αγοράκι που είχε τραυματιστεί σοβαρά νωρίτερα, πέφτοντας από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα, με γιατρούς και διασώστες να δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις επίμονες προσπάθειές τους, ο μικρός δεν τα κατάφερε.

Συγγενείς και φίλοι της οικογένειας έσπευσαν στο Καραμανδάνειο, όπου επικράτησαν σκηνές οδύνης όταν έγινε γνωστή η τραγική είδηση.

Την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς βρισκόταν σε χωράφι.

Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας.

Πηγή: tempo24.news