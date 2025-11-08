Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ασύλληπτη για τον ανθρώπινο νου και συνάμα εξωφρενική η συμπεριφορά ενός 40χρονου καθηγητή από την Πάτρα, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρία μαθήτριάς του, την προηγούμενη Πέμπτη (30/10) το πρωί, ενώ βρισκόταν στην τάξη με την ανήλικη, φέρεται να την πήρε αγκαλιά και να της χάιδευε τα μαλλιά ενώ ταυτόχρονα της επεδείκνυε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του ηλικίας 5 και 7 ετών, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού αντίστοιχα.

Η 15χρονη όταν επέστρεψε στο σπίτι, αποκάλυψε το περιστατικό στους γονείς της και άμεσα ο πατέρας της κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές Αρχές.

Ο εργοθεραπευτής εντοπίστηκε στο σχολικό συγκρότημα και προσήχθη στην Ασφάλεια Πατρών. Εν συνεχεία, έγινε έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν τέσσερις γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα εις βάρος του, για πορνογραφία ανηλίκων και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Επίσης όπως προβλέπεται, έγινε έρευνα και στο σπίτι του στην κωμόπολη της Κορινθίας, όπου διαμένει με την οικογένειά του. Εκεί οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάσχεσαν δυο σκληρούς δίσκους και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία μεταφέρθηκαν για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και το κινητό του τηλέφωνο.

