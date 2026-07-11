Κρατούμενος των φυλακών Αγίου Στεφάνου Πατρών επιχείρησε να αποδράσει από νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί για ιατρικές εξετάσεις, δημιουργώντας αναστάτωση.

Το απόγευμα της Παρασκευής 11 Ιουλίου, ο 25χρονος είχε διακομιστεί συνοδεία σωφρονιστικών υπαλλήλων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας με σκοπό να υποβληθεί σε εξετάσεις ρουτίνας.

Κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο, φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει, χτυπώντας τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Μεγάλη ήταν η ένταση που επικράτησε στον χώρο και χάρη στην ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό των εργαζόμενων των φυλακών που τον μετέφεραν, δεν κατάφερε να ξεφύγει.

Τον ακινητοποίησαν και τον μετέφεραν εκ νέου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου συνεχίζεται η κράτησή του.

Πηγή: Tempo24