Ένα απίστευτο και άκρως επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην πολυσύχναστη Πλαζ της Πάτρας, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε λουόμενους και Αρχές. Μια 64χρονη γυναίκα, κατά την πρώτη της βουτιά στη θάλασσα, δέχθηκε ξαφνική επίθεση από ψάρι το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, ήταν λαγοκέφαλος.

Το ψάρι την πλησίασε αστραπιαία και, πριν η ίδια προλάβει να αντιδράσει, τη δάγκωσε στον λαιμό, σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο σημείο, πολύ κοντά στην καρωτίδα. Η 64χρονη βγήκε έντρομη από το νερό και μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Άμεση κινητοποίηση των γιατρών

Στο Κέντρο Υγείας οι γιατροί κινητοποιήθηκαν αμέσως και εφάρμοσαν το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τραυμάτων. Όπως δήλωσε ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας, αντιμετωπίστηκε άμεσα η πληγή στον λαιμό της γυναίκας, ενώ της χορηγήθηκε αντιβίωση καθώς και αντιτετανικός ορός.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως το περιστατικό επιβεβαιώνεται πλήρως, καθώς η παθούσα συνοδευόταν από μία άλλη κυρία, η οποία είδε με τα μάτια της το ψάρι και περιέγραψε αναλυτικά στους γιατρούς όλα όσα συνέβησαν μέσα στο νερό.

Ανησυχία στην τοπική κοινωνία

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της Πάτρας. Η συγκεκριμένη παραλία αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες της περιοχής, συγκεντρώνοντας καθημερινά εκατοντάδες λουόμενους όλων των ηλικιών.

Όσο για την 64χρονη, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας της αντιμετωπίστηκε ιατρικά, παραμένει βαθιά σοκαρισμένη από την τροπή που πήρε το πρωινό της μπάνιο, καθώς η επίθεση έγινε σε ένα τόσο ζωτικό σημείο του σώματός της.

Με πληροφορίες από το flamis.gr