Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής 30 Αυγούστου 2026 στην Ασφάλεια Πατρών, μετά από καταγγελία για ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο ΟΠΑΠ επί της οδού Κορίνθου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγγελίας, ο άγνωστος δράστης εισέβαλε στο κατάστημα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Πλησίασε την ακινητοποιημένη εργαζόμενη και, απειλώντας την με μαχαίρι, την ανάγκασε να του παραδώσει τις εισπράξεις. Αφού απέσπασε το ποσό των 500 ευρώ από το ταμείο, ο αδίστακτος άνδρας τράπηκε αμέσως σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών, η οποία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.

Πηγή: tempo24