Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην οδό Μπουμπουλίνας 10 στην Πάτρα, έξω από τις εγκαταστάσεις του ΟΚΑΝΑ, όταν δύο άτομα που φέρονται να είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ενεπλάκησαν σε έντονο καβγά, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο να βγάλει αιχμηρό αντικείμενο και να τραυματίσει τον άλλο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στον τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Την ίδια ώρα, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ εξαπέλυσαν έρευνες στους γύρω δρόμους για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος διέφυγε τρέχοντας, αμέσως μετά το περιστατικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται παρόμοια επεισόδια με πρωταγωνιστές τοξικοεξαρτημένα άτομα, τόσο στον χώρο του ΟΚΑΝΑ όσο και στη γειτονική Πλατεία Πίνδου, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους κατοίκους της περιοχής.