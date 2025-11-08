Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Ένα σοκαριστικό γεγονός συνέβη την Παρασκευή 7/11, σε γυμνάσιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, όταν ένας μαθητής εντοπίστηκε στο προαύλιο της σχολικής μονάδας σε κρίσιμη κατάσταση, με σπασμούς και δυσκολία στην αναπνοή, μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών εντός του σχολείου.

Οι καθηγητές κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο κατέφθασε στο σχολείο. Ο μαθητής διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, συνοδευόμενος από εκπαιδευτικό.

Η κατάσταση της υγείας του ανήλικου φέρεται να έχει αρχίσει να σταθεροποιείται, αν και εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Από τις έως τώρα πληροφορίες, προκύπτει ότι ο μαθητής έκανε χρήση κάνναβης στον χώρο του σχολείου, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει τα κρίσιμα συμπτώματα.

Στο μεταξύ, την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, η οποία έχει ήδη λάβει καταθέσεις από μαθητές και καθηγητές και συνεργάζεται με τη Δίωξη Ναρκωτικών για να εντοπιστεί ποιος διέθεσε τη ναρκωτική ουσία στον ανήλικο.

Η σχολική κοινότητα εκφράζει σοκ και ανησυχία για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι η χρήση ουσιών μέσα στην εκπαιδευτική μονάδα ανοίγει νέες διαστάσεις στην πρόληψη και ασφάλεια εντός των σχολικών χώρων

Το γεγονός εγείρει ζητήματα για τον τρόπο με τον οποίο η εκπαιδευτική και αστυνομική κοινότητα διαχειρίζεται τη χρήση ναρκωτικών ανάμεσα στους μαθητές ειδικά σε μικρές ηλικίες.

Οι γονείς και εκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας ζητούν ενίσχυση της προληπτικής δράσης, μεγαλύτερη επαγρύπνηση και έλεγχο στον σχολικό χώρο.

Η αναστάτωση που προκλήθηκε από το ξαφνικό περιστατικό μέχρι την κινητοποίηση της σχολικής μονάδας και των αρχών, υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση ανταπόκριση και συντονισμό μεταξύ σχολείου, οικογένειας και αστυνομίας σε περιπτώσεις που εμπλέκονται ανήλικοι και παράνομες ουσίες.

Με πληροφορίες από: pelop.gr