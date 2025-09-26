Με επιθετική διάθεση και σε κατάσταση αμόκ, εισέβαλε σήμερα το πρωί (26/09) ένας άνδρας στο κεντρικό κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Ζαϊμη. Σύμφωνα με πληροφορίες του termpo.24.news, ο 47χρονος προκάλεσε λεκτικό επεισόδιο και ένταση χωρίς καμία αιτία, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να ειδοποιήσουν την αστυνομία.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν έγκαιρα στο σημείο, όμως ο δράστης είχε προλάβει να φύγει. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε έχοντας την ίδια συμπεριφορά. Μετά από έρευνα των αστυνομικών, εντοπίστηκε στην οδό Αγίου Ανδρέου και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.