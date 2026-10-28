Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε καταστήματα της Πάτρας προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Το απόγευμα της Τρίτης (27/10), έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας ενήλικος και ένας ανήλικος, ενώ αναζητείται ακόμη ένας συνεργός τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι είχαν πραγματοποιήσει τέσσερις ένοπλες ληστείες από τις 30 Αυγούστου έως τις 25 Οκτωβρίου 2026, αποσπώντας συνολικά 5.631 ευρώ.

Στόχοι τους ήταν ένα μίνι μάρκετ και τρία καταστήματα τυχερών παιχνιδιών στην Πάτρα.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της ομάδας δρούσαν κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες τύπου «full face». Με την απειλή μαχαιριών και ενός αεροβόλου πιστολιού, το οποίο αποτελούσε πιστή απομίμηση πραγματικού όπλου, απειλούσαν τους εργαζόμενους και αφαιρούσαν τις εισπράξεις των καταστημάτων. Η συστηματική έρευνα των αστυνομικών οδήγησε στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και στη συντονισμένη επιχείρηση για τη σύλληψή τους.

Τι βρέθηκε στα σπίτια τους

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα αεροβόλο πιστόλι αερίου, 200 σφαιρίδια και οκτώ μεταλλικές αμπούλες αερίου.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, ένα πριόνι, δύο κουκούλες τύπου «full face», ένα καπέλο τύπου τζόκεϊ και το χρηματικό ποσό των 205 ευρώ.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ακόμη ρούχα και παπούτσια που φορούσαν οι κατηγορούμενοι κατά τη διάπραξη των ληστειών, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη ληστειών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Εξαρθρώθηκε, μετά από συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, εγκληματική ομάδα (συμμορία), τα μέλη της οποίας διέπρατταν ένοπλες ληστείες σε καταστήματα στην Πάτρα.

Για την υπόθεση αυτή, σήμερα 27/10/2026, απογευματινές ώρες στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο ημεδαποί (ένας ενήλικος και ένας ανήλικος), ως μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ αναζητείται ακόμη ένας συνεργός τους.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική ομάδα (συμμορία), που έχει ως σκοπό την διάπραξη ληστειών από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, κατά το χρονικό διάστημα από 30/08/2026 έως 25/10/2026, είχαν διαπράξει τέσσερις ένοπλες ληστείες σε καταστήματα στην Πάτρα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος 5.631 ευρώ.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, προσέγγισαν ένα μίνι μάρκετ και τρία καταστήματα τυχερών παιχνιδιών, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες τύπου «full face» και με την απειλή αεροβόλου όπλου- απομίμηση γνήσιου και μαχαιριών, αφαιρούσαν από τους εργαζομένους τις εισπράξεις.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν: 1 αεροβόλο πιστόλι αερίου (πιστή απομίμηση όπλου), 200 σφαιρίδια και 8 μεταλλικές αμπούλες αερίου, 2 μαχαίρια (τύπου karambit και λαιμού), 1 αναδιπλούμενο σουγιά, 1 πριόνι, 2 κουκούλες τύπου «full face» (μπαλακλάβες) και 1 καπέλο τύπου τζόκεϊ, 205 ευρώ και ενδύματα και υποδήματα που φορούσαν κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας».

ΠΗΓΗ: thebest.gr