Άγριος ξυλοδαρμός με θύμα διασώστη του ΕΚΑΒ, σημειώθηκε χθες το βράδυ(26/2) στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τόσο ο δράστης όσο και το θύμα, να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όταν το μέλος πληρώματος του ΕΚΑΒ, ανταποκρίθηκε σε κλήση για παροχή βοήθειας, σε καφενείο της περιοχής. Την στιγμή λοιπόν που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ο μεθυσμένος άνδρας του επιτέθηκε ξαφνικά.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της αστυνομίας, ενώ οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Ο διασώστης υπέβαλε μήνυση εις βάρος του μεθυσμένου άνδρα, για τον ξυλοδαρμό που υπέστη.