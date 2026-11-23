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Μήνυση υπέβαλε μια 38χρονη από την Πάτρα στον πρώην σύζυγό της για ασελγείς πράξεις σε βάρος της 7χρονης της κόρης τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα προσήλθε στην Ασφάλεια Πατρών και κατέθεσε τη μήνυση της κατά του 38χρονου πρώην της επειδή φέρεται να προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις το παιδί τους.
Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, το φερόμενο αδίκημα προσδιορίζεται ως προς την τέλεσή του στο χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2026 έως 31 Αυγούστου 2026. Οι αστυνομικοί διενεργούν προανάκριση για την υπόθεση.
Πηγή: Tempo 24