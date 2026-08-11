Ένα 6χρονο αγόρι στην Πάτρα φέρεται να έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς η μητέρα του φέρεται να το χτυπούσε σε παραλία της Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λουόμενη που βρισκόταν στο σημείο επικοινώνησε τη Δευτέρα με την Αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι η γυναίκα χαστούκιζε με δύναμη το παιδί.

Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στην παραλία και προχώρησαν στην προσαγωγή των γονέων. Με εισαγγελική εντολή, το 6χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου παραμένει για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του, πάντως, δεν εμπνέει ανησυχία.