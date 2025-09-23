Μητέρα και κόρη ένωναν τις δυνάμεις τους όχι για να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής, αλλά για να κλέβουν. Συνελήφθησαν χθες (22/09), από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών. Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, είχαν μεταβεί σε κατάστημα ρούχων της Πάτρας και δρώντας από κοινού, αφαίρεσαν ενδύματα, συνολικής αξίας 58 ευρώ. Κατά τη διάρκεια ελέγχου που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η ανήλικη δεν είχε εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ενώ εις βάρος της μητέρας, σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.