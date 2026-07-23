Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που είχε μετατρέψει δασικές εκτάσεις της Αχαΐας σε υπαίθριες «καβάντζες».

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, αξιοποίηση πληροφοριών και διακριτική παρακολούθηση, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης.

Οι κρυψώνες στο δάσος και τα ευρήματα

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα σημεία απόκρυψης των ουσιών σε δασικές περιοχές στα Ροΐτικα και το Παυλόκαστρο, καθώς και τις οικίες των κατηγορουμένων.

Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Περισσότερα από 12 κιλά ακατέργαστης κάνναβης (μέρος της οποίας ήταν υδροπονικής καλλιέργειας),

(μέρος της οποίας ήταν υδροπονικής καλλιέργειας), 530,4 γραμμάρια κοκαΐνης ,

, 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

2.000 ευρώ σε μετρητά και 6 κινητά τηλέφωνα,

Ένα πτυσσόμενο σκαλιστήρι και ένα αναδιπλούμενο φτυάρι, τα οποία χρησιμοποιούσαν για να θάβουν τις ποσότητες στο έδαφος.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσε η οργάνωση για τις μεταφορές και τις δοσαληψίες της.

Όφελος 340.000 ευρώ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ., το συνολικό προσδοκώμενο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζε το κύκλωμα από τη διοχέτευση των κατασχεμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά ανέρχεται στο ποσό των 340.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.