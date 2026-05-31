Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 31 Μαΐου, στην Πάτρα. Πατέρας και γιος που επέβαιναν σε μηχανή έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο 20χρονος Ηλίας – Κωνσταντίνος Γκέκας ήταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας που στοίχισε τη ζωή σε εκείνον και τον συνεπιβάτη πατέρα του, τον 46χρονο Διονύσιο Γκέκα.

Το τροχαίο συνέβη κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής Πατρών, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος», όταν η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαιναν οι δύο άνδρες, εξετράπη της πορείας της, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Σημειώνεται πως η μηχανή προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα που έχει ο δρόμος, με την σύγκρουση να είναι τόσο σφοδρή που ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Αστυνομικές Αρχές και ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο. Ο 46χρονος πατέρας διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο Διονύσιος Γκέκας υπέκυψε στα τραύματά του, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του γιού του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πατέρας και γιος φορούσαν προστατευτικά κράνη, στοιχείο που καταδεικνύει την σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Οι δυο άνδρες το τελευταίο διάστημα διέμεναν στην Αρχαία Ολυμπία, με την τοπική κοινωνία να είναι σοκαρισμένη από την οικογενειακή τραγωδία.

Κάτοικοι της περιοχής που σημειώθηκε το δυστύχημα, τονίζουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν καταγραφεί πολλές φορές τροχαία ατυχήματα, υπογραμμίζοντας πως τα έργα, τα οποία εκτελούνται στην περιοχή, δημιουργούν, κατά καιρούς, προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της.

Πηγή: Tempo24