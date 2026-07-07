Τραγική κατάληξη είχε ένα περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7) στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου ένας 78χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο προαύλιο της νοσηλευτικής μονάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως προκύπτει από τις έως τώρα πληροφορίες, ο θάνατος του άτυχου ηλικιωμένου, οφείλεται σε παθολογικά αίτια.