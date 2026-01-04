Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (4/1) τα ξημερώματα στην Πάτρα, όταν ένας 30χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, μετά από βίαιη συμπλοκή, που ξέσπασε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της περιοχής. Δύο παρέες που διασκέδαζαν, ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα να προκληθεί συμπλοκή, η οποία εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο, που δυστυχώς κόστισε τη ζωή ενός νέου ανθρώπου.

Ο 30χρονος, μέλος της μιας παρέας, δέχτηκε σοβαρά χτυπήματα και αφού οι δράστες διαπίστωσαν ότι η κατάσταση του ήταν κρίσιμη, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, μαζί με έναν ακόμη άνδρα από την παρέα του θύματος, που είχε τραυματιστεί ελαφρύτερα. Λίγο αργότερα ωστόσο, ο 30χρονος λόγω της σφοδρότητας των χτυπημάτων, έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως και ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα των τριών ανδρών που εμπλέκονται στην υπόθεση είναι γνωστοί στις Αρχές, με αρκετούς από αυτούς να συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους υπόπτους και εξετάζουν τις συνθήκες και τα αίτια της συμπλοκής, ενώ ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή, ώστε να αποφευχθούν αντίποινα.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από το τραγικό συμβάν, ενώ η παρέα του θύματος έχει κληθεί να καταθέσει στην Ασφάλεια, για να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το τραγικό περιστατικό.

Πηγή: tempo 24