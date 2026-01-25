Νεκρός εντοπίστηκε ένας 75χρονος άνδρας το μεσημέρι της Κυριακής (25/1), μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην διώροφη κατοικία του, στον Καστελλόκαμπο της Πάτρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο ακούστηκε έκρηξη από γκαζάκια, πριν ξεσπάσει η φωτιά, στην κουζίνα του σπιτιού.

Η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα, όπου βρέθηκαν τα «μάτια» ανοιχτά. Η έκρηξη που ακούστηκε προήλθε από γκαζάκια που είχε ο ιδιοκτήτης στο χώρο. Ο άτυχος άνδρας που έχασε τη ζωή του στο φλεγόμενο σπίτι, ήταν παλιότερα διαιτητής βόλεϊ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

ΠΗΓΗ: tempo24.gr