Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (14/10) στην Πάτρα, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ένας νεαρός φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών έχασε τη ζωή του, όταν έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Νόρμαν και Κατερίνης.

Βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Αναφορές αναφέρουν ότι ο φοιτητής είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με οικεία του πρόσωπα εκφράζοντας την πρόθεσή του, χωρίς ωστόσο εκείνα να μπορέσουν να αντιδράσουν έγκαιρα για να προλάβουν το μοιραίο.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν είχε προηγηθεί κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που οδήγησε στην τραγωδία.

Πηγή: tempo24