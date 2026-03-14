Το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει τις κινήσεις του εμπρηστή πολυτελούς οχήματος, εντός φυλασσόμενου χώρου σε μάντρα αυτοκινήτων στην Πάτρα, αναλύεται από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών.

Στα χέρια των Αρχών βίντεο

Στο βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, σύμφωνα με ρεπορτάζ του patrapress.gr, φαίνεται άνδρας επιβαίνοντας σε σκούτερ, να σταθμεύει έξω από τη μάντρα, να πηδά την περίφραξη και να περιλούζει με εύφλεκτο υλικό – πιθανόν βενζίνη – ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Ακολούθως εξέρχεται του χώρου και πετά προς το αυτοκίνητο αντικείμενο, που προσομοιάζει με φωτοβολίδα. Είναι η στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα, ενώ υλικές ζημιές υπέστη ένα ακόμα ΙΧ.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα της υπόθεσης

Οι Αρχές σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την ταυτοποίηση του δράστη, καλούνται να δώσουν απάντηση σε ένα από τα βασικά ερωτήματα της υπόθεσης. Όπως προκύπτει από το βίντεο, μοναδικός στόχος του εμπρηστή ήταν το πολυτελές όχημα, το οποίο όπως επισημαίνεται από πηγές, παρέμενε για αρκετό καιρό απούλητο.

Πηγή: patraspress