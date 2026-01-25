Σοκ προκάλεσε στη κοινωνία της Πάτρας και τον αθλητικό κόσμο, η είδηση ότι το θύμα της μοιραίας πυρκαγιάς στον Καστελλόκαμπο είναι ο Τάσος Ιορδανίδης.

Ο 75χρονος, που άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο σπίτι του, ήταν μια εμβληματική μορφή του αθλητισμού, έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών ως παλαίμαχος διαιτητής βόλεϊ.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο εσωτερικό του σπιτιού, οι άνδρες της υπηρεσίας εντόπισαν τον 75χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη πολύ αργά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και μαρτυρίες περιοίκων, της πυρκαγιάς προηγήθηκε ένας ισχυρός κρότος, ο οποίος πιθανότατα οφειλόταν σε έκρηξη από γκαζάκια που υπήρχαν στον χώρο.

Οι έρευνες δείχνουν ότι η εστία της φωτιάς βρισκόταν στην κουζίνα, καθώς βρέθηκαν ανοιχτές οι εστίες μαγειρέματος («μάτια»), γεγονός που πυροδότησε την αλυσιδωτή αντίδραση με την έκρηξη και τις φλόγες που τύλιξαν την οικία.

Μια ζωή στο φιλέ

Ο Τάσος Ιορδανίδης δεν ήταν απλώς ένας διαιτητής· ήταν μια φυσιογνωμία που ενέπνεε σεβασμό σε παίκτες, προπονητές και φιλάθλους. Ξεκινώντας από την Πάτρα, κατάφερε να αναδειχθεί σε έναν από τους πιο έμπειρους διαιτητές, διευθύνοντας αναμετρήσεις σε υψηλό επίπεδο και συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη του αθλήματος στη Δυτική Ελλάδα.

Δάσκαλος και Πρότυπο

Ακόμα και μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ο Τάσος δεν εγκατέλειψε ποτέ το βόλεϊ. Ως παλαίμαχος, παρέμεινε ενεργό μέλος της αθλητικής κοινότητας, μεταφέροντας τις γνώσεις του στους νεότερους διαιτητές. Όλοι έχουν να θυμηθούν:

Την ψυχραιμία του στις κρίσιμες φάσεις.

Το ήθος του, που αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση.

Τη ζωντάνια και το χαμόγελό του, που τον έκαναν αγαπητό σε όλο το φάσμα του αθλητικού κόσμου.

Ο χαμός του σε ηλικία 75 ετών, με αυτόν τον τόσο σκληρό τρόπο, σοκάρει όσους είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του. Η Πάτρα χάνει έναν ευγενή πολίτη και το βόλεϊ έναν από τους πιο πιστούς του υπηρέτες.