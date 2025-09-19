Ένας από τους πρώτους πελάτες της ημέρας, σε καφετέρια στο πάνω μέρος στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου στο κέντρο της Πάτρας, δεν μπήκε στο κατάστημα εστίασης για να παραγγείλει καφέ, καθώς είχε άλλα σχέδια στο μυαλό του.

Όπως δημοσίευσε το thebest.gr, ο άνδρας ηλικίας περίπου 55 ετών, αφού διαπίστωσε πως στην καφετέρια εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν κάποιος υπάλληλος -που προφανώς είχε πεταχτεί για να παραδώσει κάποια κοντινή παραγγελία- μπήκε στο κατάστημα, πήγε πίσω από το μπαρ, εντόπισε ένα κινητό τηλέφωνο και με γρήγορες κινήσεις το έβαλε στην τσέπη του και αποχώρησε.

Τον κλέφτη κατέγραψαν ωστόσο και οι τρεις κάμερες του καταστήματος. Ο άνδρας δεν σκέφτηκε καν πως μπορεί να καταγράφεται. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης της καφετέριας και φίλοι του δημοσίευσαν στα social media το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας με σκοπό τον εντοπισμό του δράστη.