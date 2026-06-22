Το απόγευμα της Κυριακής 21 Ιουνίου σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στη Πάτρα με οδηγό που παρέσυρε ανήλικο με ηλεκτρικό πατίνι.

Ειδικότερα, ο 16χρονος κινείτο στη συμβολή των οδών Ιουστίνου και Βυζαντίου στην περιοχή της Τέρψης, όταν συγκρούστηκε και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε χτυπημένο τον ανήλικο στον τόπου του ατυχήματος.

Λίγη ώρα αργότερα, ο οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές, ενώ ο 16χρονος μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Πηγή: Tempo 24