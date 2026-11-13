Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές στους γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους που νοσηλεύεται στην Πάτρα και σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το μικρό παιδάκι έφτασε στο νοσοκομείο, υποσιτισμένο, με αιματώματα και τραύματα από δαγκώματα ποντικιών.

Ειδικότερα, ο πατέρας, ηλικίας 21 ετών και η μητέρα 26 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, καθώς διαπιστώθηκε ότι το βρέφος έπασχε από μόνιμη στέρηση τροφής και είχε πέσει σε υπογλυκαιμικό σοκ.

Αρχικά το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, ωστόσο λόγο της σοβαρότητας της κατάστασης, στη συνέχεια διακομίστηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο. Το μικρό αγοράκι σήμερα αναμένεται να εξεταστεί από δερματολόγους για να διαπιστωθεί εάν όντως τα τραύματά του είναι δαγκωματιές από ποντίκια.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Ρίου, Ανδρέας Ηλιάδης, διαβεβαίωσε πως έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες: «Μην φοβάστε! Για το 4 μηνών βρέφος ενημερώθηκαν ήδη οι αρμόδιες αρχές! Είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει!».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε πως το τεσσάρων μηνών μωρό έχει διαφύγει τον κίνδυνο και αναμένεται σύντομα να επιστρέψει στο Καραμανδάνειο.

Ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία του για την επόμενη ημέρα, τονίζοντας ότι λόγω της έλλειψης κατάλληλων προνοιακών δομών, υπάρχει κίνδυνος το παιδί να παραμείνει στο νοσοκομείο για κοινωνικούς και όχι ιατρικούς λόγους.

Τέλος, ζήτησε την παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών στους καταυλισμούς Ρομά (ο πατέρας του βρέφους είναι Ρομά), με σκοπό να ελέγχονται οι συνθήκες διαβίωσης των μικρών παιδιών και να εντοπίζονται εγκαίρως περιπτώσεις παραμέλησης ή κακοποίησης.

Πηγή: Tempo 24