Στην Εισαγγελία Ανηλίκων θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις ανήλικοι, ηλικίας 17, 17 και 14 ετών, -μαζί με τους γονείς τους- που εμπλέκονται στο αιματηρό οπαδικό επεισόδιο, που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Ζαρουχλέικα της Πάτρας. Μάλιστα, ο ένας εκ των τριών -ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης- κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, παράβαση του νόμου περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 23:30 το βράδυ της Δευτέρας στη συγκεκριμένη περιοχή της Πάτρας, όταν ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης είδε το έμβλημα αντίπαλης ομάδας σε συνομήλικό του που βρισκόταν μαζί με έναν 14χρονο και ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ των τριών. Τότε ο 17χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον άλλο 17χρονο και αποπειράθηκε να τον τραυματίσει θανάσιμα, προκαλώντας του τραύματα στο λαιμό.

Μετά τη συμπλοκή ο τραυματίας ανήλικος μεταφέρθηκε από φιλικό του πρόσωπο σε μονάδα ΤΟΜΥ της Πάτρας και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρίθηκε αναγκαία, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, η διακομιδή του σε νοσοκομείο, όπου οι ιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία.

Έπειτα από έρευνες, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών συνέλαβαν και τους τρεις ανήλικους, ενώ στο σπίτι του 17χρονου, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βρέθηκε ένα μαχαίρι, συνολικού μήκους 19 εκατοστών

Και οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν, όπως και οι γονείς τους – ένας για το κάθε παιδί- για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

ΑΛ.Π.

Με πληροφορίες από: ΕΡΤ