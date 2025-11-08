Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα (8/11), στο κέντρο της Πάτρας, όταν αστυνομικοί εντόπισαν άνδρα να οπλοφορεί έξω από ένα ιδιαίτερα δημοφιλές μπαρ, το οποίο είναι στέκι της νεολαίας.

Ο συλληφθείς, γνωστός στις Αρχές για προηγούμενες υποθέσεις, βρέθηκε να φέρει πιστόλι επάνω του, ενώ κατά την διεξαγωγή έρευνας που ακολούθησε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν και μικροποσότητες ναρκωτικών.

Ο δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη (11/11). Σύμφωνα με τον νέο νόμο περί οπλοκατοχής, η πράξη του θεωρείται κακούργημα, γεγονός που αλλάζει ριζικά τα δεδομένα για την ποινική του μεταχείριση.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. δεν σταμάτησε εκεί. Ακολούθησαν έλεγχοι και σε άλλα γνωστά νυχτερινά κλαμπ της πόλης, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν παραβάσεις. Πηγές αναφέρουν ότι οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, με στόχο την πρόληψη φαινομένων οπλοκατοχής και διακίνησης ναρκωτικών στους χώρους διασκέδασης της νεολαίας.

