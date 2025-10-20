Επιμέλεια Άννα Δόλλαρη

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι έρευνες για τον εντοπισμό του 35χρονου Πατρινού ψαροντουφεκά αλιέα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το Σάββατο (18/10). Η διπλή επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος εστιάζει στο ύψος της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, και ανάμεσα στο Ρίο και τον πρώτο πυλώνα. Στην επιχείρηση συμμετέχει και η ομάδα δυτών που «χτενίζει» την περιοχή.

Ο 35χρονος έφυγε από το σπίτι του για να πάει για ψαροντούφεκο το πρωί του Σαββάτου (18/10) και έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Στις 20.00 το βράδυ της ίδιας ημέρας, η μητέρα του ανήσυχη, ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές για την εξαφάνισή του.

Παράλληλα, στην παραλία του Ρίου εντοπίστηκαν προσωπικά του αντικείμενα, γεγονός που εντείνει την αγωνία των δικών του ανθρώπων. Επίσης, έχουν ενημερωθεί τοπικοί σύλλογοι αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή παραπλέοντων πλοίων στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Επισημαίνεται ότι υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ξεκίνησε άμεσα η ευρεία επιχείρηση εντοπισμού του 35χρονου.