Συναγερμός προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Παραλία Πατρών, όταν ένα παιδί μόλις 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες του apohxos.gr, την πτώση του παιδιού ανέκοψε ένα δέντρο που βρισκόταν στο σημείο, γεγονός που φαίνεται να περιόρισε την ένταση της πρόσκρουσης.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες και το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Ακολούθως, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, ώστε να υποβληθεί σε πιο λεπτομερή ιατρικό έλεγχο και τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του 2,5 ετών παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του, ενώ οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν την πορεία του και να αξιολογούν την κατάστασή του.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της πτώσης.