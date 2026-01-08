Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News παραδόθηκε στην Αστυνομία, πριν από λίγη ώρα, ο 26χρονος Πατρινός που φέρεται ως ένας εκ των τριών βασικών δραστών της ανθρωποκτονίας στο «Αβαντάζ».

Πρόκειται για τον νεαρό που σύμφωνα με το βίντεο «πατούσε» στο κεφάλι κατ’ επανάληψη τον άτυχο Κώστα Μπασιλάρη.

Φέρεται να είναι εκείνος που χτύπησε τον 30χρονο και του πατούσε στο κεφάλι, ενώ βρισκόταν αναίσθητος στο έδαφος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο βασικός δράστης, έχει αποφυλακισθεί πριν από λίγο χρονικό διάστημα, αφότου εξέτισε την ποινή του για εμπλοκή του σε υποθέσεις ναρκωτικών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 26χρονος φέρεται να επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον άτυχο 30χρονο, χτυπώντας με μπουνιές και κλωτσιές στο κεφάλι, ενώ εκείνος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος, προσπαθώντας να προστατευτεί.

Η Εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες εις βάρος εννέα εμπλεκομένων, με τον 26χρονο να θεωρείται «πρωταγωνιστής» των θανατηφόρων χτυπημάτων. Οι Αρχές τον αναζητούσαν εντατικά, ενώ δύο αδέλφια και ένας νεαρός πυγμάχος, που είχαν παραδοθεί νωρίτερα, έλαβαν προθεσμία και απολογούνται αύριο (9/1), ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι δεν εμπλέκονται στα θανατηφόρα πλήγματα, αναγνωρίζοντας μόνο συμμετοχή στον αρχικό καβγά.

Συμπλοκή για ασήμαντη αφορμή – το χρονικό

Δύο παρέες που διασκέδαζαν, ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα να προκληθεί συμπλοκή, η οποία εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο, που δυστυχώς κόστισε τη ζωή ενός νέου ανθρώπου.

Ο 30χρονος, μέλος της μιας παρέας, δέχτηκε σοβαρά χτυπήματα και αφού οι δράστες διαπίστωσαν ότι η κατάσταση του ήταν κρίσιμη, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, μαζί με έναν ακόμη άνδρα από την παρέα του θύματος, που είχε τραυματιστεί ελαφρύτερα. Λίγο αργότερα ωστόσο, ο 30χρονος λόγω της σφοδρότητας των χτυπημάτων, έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν πολύ γρήγορα τους δράστες, διότι ήταν γνωστοί στις Αρχές αλλά και στον κόσμο της νύχτας.