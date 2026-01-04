Με θετική έκβαση ολοκληρώθηκε η αστυνομική επιχείρηση, που βρισκόταν σε εξέλιξη στην περιοχή της Άκολης στο Αίγιο, όπου ένας 35χρονος άνδρας είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, κρατώντας όπλο.

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των Αρχών, ο άνδρας παραδόθηκε, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός ενώ θα οδηγηθεί για τις απαιτούμενες εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα του, η οποία κατάφερε να εξέλθει με ασφάλεια νωρίτερα. Οι συνθήκες του περιστατικού, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.