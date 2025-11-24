Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών, οδηγήθηκαν τη Δευτέρα (24/11) πέντε άνδρες, από τη Ζάκυνθο, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν ποινές κάθειρξης 5 και 6 ετών.

Είχαν καταδικαστεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πάτρας

Οι πέντε άνδρες, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, είχαν καταδικαστεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πάτρας, για από κοινού παραλαβή πολιτών τρίτων χωρών από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, με σκοπό την προώθησή τους σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συλλήψεις τους έγιναν από την Ασφάλεια Πατρών.

