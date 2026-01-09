Στην Ασφάλεια Πατρών παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής ένας 22χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του 31χρονου μετά από ξυλοδαρμό, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Σημειώνεται ότι σήμερα παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια και ένας 31χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση.

Θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών

Οι δύο άνδρες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις και κατόπιν αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

Επίσης, συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπολοίπων τριών κατηγορουμένων που αναζητούνται για την ίδια υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ