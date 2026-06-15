Ένα πολύ σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Πάτρα.

Πιο συγκεκριμένα, στην οδό Καλαμογδάρτη, στο ύψος των Υψηλών Αλωνίων, ένας 56χρονος άνδρας πήγε στο σπίτι της 81χρονης μητέρας του.

Έσπασε την πόρτα, πήγε στο σαλόνι και άρχισε να ρίχνει οινόπνευμα τόσο στην ηλικιωμένη όσο και στον χώρο.

Έντρομη η ηλικιωμένη κάλεσε την Άμεση Δράση και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν γρήγορα στο σημείο και τον συνέλαβαν.

Ο δράστης κρατείται στο δεύτερο Αστυνομικό Τμήμα.

Πηγή: tempo24.news